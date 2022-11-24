海拔介於365至2000公尺的太平山國家森林遊樂區，是北台灣賞日出的絕佳地點之一，林務局羅東林區管理處指出，太平山國家森林遊樂區2023年元旦日出時間約於清晨6時30分至6時50分，為了讓民眾能迎接2023年第一道曙光，當天園區提早在清晨3時開園。

羅東林管處表示，入園遊客每人均可獲贈一張2023新年紀念編號書籤，第一位入園遊客除了可以拿到NO.0001的書籤外，還可獲得太平山福袋一份；元旦當日若氣候良好，羅東林管處推薦在太平山欣賞日出的景點有7處。

7處地點有太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台、原太平山俱樂部廣場欣賞「三星山日出」、翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台欣賞湖景日出、翠峰湖環山步道3K處觀賞「雲海日出」、望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

羅東林管處表示，太平山熱門觀賞日出景點之一的翠峰湖區，考量翠峰景觀道路路幅較小，為維持交通順暢，翠峰景觀道路元旦當日清晨3時至9時實施「時段單向通行」交通管制措施，去程（太平山往翠峰湖）6時30分後禁止車輛進入。

返程（翠峰湖往太平山）在8時前禁止通行，直至9時後正常開放；元旦當日區內各據點販賣部及雲海咖啡館也因應提早至7時營業，可選購太平山限定紀念品。