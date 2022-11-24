宏碁(2353)旗下宏碁智雲資訊(Acer AI Cloud Inc.)及國際大廠Google Cloud等單位共同推動的「亞灣鏈結國際雲服務」計畫，加速新創與企業在雲端智慧應用的合作契機，展現南臺灣新創生態圈的多元化。

在經濟部中小企業處的支持下，該計畫今（11/24）於高雄亞灣新創園以「雲端AI新視界，智慧升級」為主題，舉行新創成果發表會，邀請13家新創團隊和崇越科技、高雄榮總及新光網等4家指標性企業，針對智慧製造、智慧醫療、智慧物聯網及智慧巡檢4大主題，分享企業如何應用新創的雲端解決方案，優化其營運效能並提升競爭力。

經濟部中小企業處副處長吳佳穎表示：「透過亞灣新創園的規劃，期許擴大國際新創聚落之規模能量，串大廠、扶新創，才有機會加速新創及企業在雲端專業技術之部署和應用。本次活動結合國際級雲平台Google Cloud的技術資源與宏碁集團資源，不僅提供新創成長跟茁壯所需服務，亦帶動南台灣企業上雲之數位轉型動能，進一步提供國際市場發展的經驗與機會」。

宏碁智雲資訊計畫主持人常志誠表示：「宏碁智雲資訊與Google Cloud持續投入資源，協助新創落地雲服務的運用，建立南部完整雲端生態系。計畫推動迄今，已受理近百組新創團隊申請加入。除了展現成果的舞台外，宏碁智雲資訊也進一步提供13家團隊能串聯全球資源的機會，並啟動一對一海外企業媒合會。目前已有3家新創成功吸引企業關注，將展開下個階段的合作對談」。

Google Cloud 台灣總經理謝良承表示：「與宏碁智雲資訊合作推動『亞灣鏈結國際雲服務』計畫，蘊含『扶植在地新創』、『落地場域實證』、『鏈結國際市場』的願景，協助企業實現雲端服務導入，讓新創團隊可基於雲端應用，專注發揮所長，助南部在地新創有更多元的發展能量。Google Cloud也將持續支持新創生態圈成長，以國際資源灌溉在地新創團隊，輔助塑造南部科技新廊道。」

今年計畫遴選出的13家新創團隊共計有光時代科技、沛米科技、延電科技、哇哇科技、矽塔資訊、鬼島工作室、捷德運動、極現科技、優智能、獵戶科技、滿食空、創鐸、寬橋等，產業面向多元且應用橫跨多領域。其中，獵戶科技提供的精準空間定位服務，能用於製造業，並有助於掌握資產設備位置數據的解決方案；矽塔資訊為醫療產業導入新型的FHIR電子交換，以優化醫療服務流程，滿足智慧醫療多元需求；極現科技將三維無人機智能雲端平台應用於智慧城市的災害應變、汙染監測、安防保險；沛米科技以AIoT技術滿足現場設備維運管理的需求，建立智能化的預防性及預測性維護機制。

「亞灣鏈結國際雲服務」計畫說明為鼓勵台灣新創發展，經濟部中小企業處於高雄規劃亞灣新創園，聚焦5G AIoT等智慧應用打造南臺灣國際創業聚落，此計畫由宏碁智雲資訊與 Google Cloud攜手，投入雲端量能與科技資源，齊力輔導新創團隊成長及完善場域實證，在強化南部科技生態發展同時更鏈結國際市場，將台灣技術展現於國際。