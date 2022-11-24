民眾黨桃園市長候選人、立委賴香伶今年9月起，會同客委會與教育部召開多次協調會、記者會及公聽會，爭取客語教師學士後學分班補助費，如今教育部公布補助辦法，承諾原本被遺漏、未獲補助的109學年度學分班客語教師們，可依修改後補助規定申請獎助金。

本土語教學納入國高中必選修課程，教育部為培育本土語教師，開設第二專長學分班、學士後學分班等，將本土語師資培育朝專職專業化發展。賴香伶指出，109學年度學分班的客語教師是最先、最支持國家政策的一群人，付出大量時間與金錢成本，卻被教育部排除在補助外，讓教學第一線的教師心寒。

賴香伶表示，自接獲陳情後，從協調會、記者會到本月初的跨黨派公聽會，愈來愈多人關心客語教師，但本土語教學問題未解決，必選修政策倉促上路，導致許多教學亂象，例如教育部鼓勵本土語教師專職專業化，地方政府卻因開課時數不足等因素，多聘用教支人員或取得本土語認證的老師。

賴香伶說，尤其是客語教師，許多縣市根本沒開正式教師缺，導致投入大量時間與金錢成本的本土語教師只能以鐘點費待遇在各校奔波教學，完全與國家重視本土語傳承的理念背道而馳。賴強調，教育部終於公布修正後的補助辦法，讓被遺漏的客語教師也能申請補助金，未來會持續努力，幫助本土語教師爭取專職，催生各校開本土語正式教師缺。