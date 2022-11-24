禾聯碩（5283）24日舉行2023年新品發表會，禾聯碩總經理林欽宏指出，原物料價格回跌，但匯率波動使採購成本提高，今年業績前三季略為落後下，預期第四季可追上，年度業績仍追求每年成長。而子司夏禾電器與夏普合作，代理販售夏普空調及冷凍櫃，可望挹注禾聯碩業外收益。

禾聯此次提出新品，因應疫後消費者生活改變，延續去年以「家」為核心，以尖端AIoT科技建構健康舒適的智慧家庭，除了家用空調外，也推出全新輕商用空調，並且呼應市場需求推出商用冷凍櫃及小容量旗艦機種等。

林欽宏表示，雖然金屬等原物料價格已回跌，不過美元升值使採購成本提高不少，整體來說成本變動差異並不大，不過空調需求與天氣有密切關係，近年因氣候暖化、電費調漲，空調需求穩定成長，冷暖機接受度也在提高中，而疫情也使冷凍櫃成為家中的第二台冰箱需求增加。面板價格跌得差不多了，電視商品在提供更齊全內建功能等轉型下，銷售也漸回穩。

產品線完整的小家電，可望成為成長最強勁的類別，季節性相關的產品如抑菌風扇、電暖器也都有明顯成長，目前小家電已占禾聯碩營收結構一成以上。此外透過爭取如社宅等政府採購標案、建商推案等，逐步擴大B2B的市場。

禾聯碩日前成立100%持股子公司夏禾電器販賣，未來將為夏普空調、冷凍櫃，提供銷售通路、物流配送、售後服務，對禾聯碩來說是，將以日系百年品牌夏普、本土空調品牌禾聯的雙品牌策略，發揮一加一大於二的效益，預期明年起將為禾聯碩挹注業績。