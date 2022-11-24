因應綠能需求漸增的趨勢，相關產業脈動與投資標的愈受關注，10月底證交所也新增掛牌一檔聚焦永續及綠能的ETF商品－富邦ESG綠色電力（00920）ETF，24日收17.39元上漲0.93％，搭上這波股市反彈，自上市以來，股價累計漲幅逾18％，表現十分搶眼。

時序進入冬季，傳統熱燃油需求旺季即將到來。國際能源署（IEA）日前表示，全球液化天然氣的供應吃緊，加上產油國減產，可能驅使各國加速朝向綠色能源發展轉型。

富邦ESG綠色電力ETF追蹤ICE FactSet全球綠能ESG指數，由全球31個交易所上市股票中，依FactSet RBICS產業分類找出營收50％以上與綠能相關的公司，包含太陽能、風能、氫能、水力、地熱及電池儲能科技等，並以Sustainalytics的ESG風險分數篩選。

最後依自由流通市值排序選入35檔。指數每年6月及12月調整成分股，權重則考量自由流通市值及ESG風險分數，個股權重上限10％。

富邦投信表示，ICE FactSet全球綠能ESG指數之主要成分股陸續公布第三季財報後，因優於市場預測值，支持股價正向表現，其中，第一大成分股美國最大太陽能微型逆變器廠商Enphase Energy，第三季營收創新高並上調第四季財測。

第二大成分股韓國電動車電池大廠Samsung SDI，第三季營收獲利也均創高，顯示太陽能及新能源車等綠電相關產業，基本面相對具支撐。

降低排碳、淨零轉型及追求能源自主，漸成為許多國家的政策方針之一，而國內資本市場藍圖亦將推動永續納為重要目標。證交所正結合各界共同建構台灣ESG生態系，包括鼓勵發展永續相關指數及ETF、ETN，幫助投資人利用多元商品參與永續投資。