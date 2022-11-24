市售牙刷琳瑯滿目，無論是軟毛、硬毛、平頭、波浪紋、交叉設計等應有盡有，究竟該如何選擇適合自己的牙刷？對此，牙醫師指出，挑選牙刷要從刷頭、刷毛、刷柄下手，只要掌控好這3大關鍵，就能發揮牙刷最大功用。

艾康診所在臉書粉專PO文分享看診經驗，指出一名牙周病患者納悶，為何自己刷牙刷得這麼認真，但牙齦卻經常紅腫疼痛，事實上只要掌握3大關鍵就能更有效率的選到適合的牙刷，並發揮最大功用。

首先是選擇刷頭較小的牙刷，較能清潔到後方的大臼齒，至於刷牙時的移動範圍，約需涵蓋2顆牙齒即可。其次是選擇軟刷頭，因為若挑選較硬的刷毛且又沒有控制刷牙力道，很容易傷害到牙齦，造成牙齦萎縮、牙齦炎、牙齦流血等問題。最後是挑選防滑、有彈性的刷柄，可以抵銷過度的力道，且防滑的握柄更能方便抓握。

至於手動和電動牙刷哪個比較好？粉專指出，其實各有優缺點，並非電動牙刷就一定會刷得比較乾淨，牙科協會（ADA）指出，兩者之間刷牙成效並無差別，只要具備正確的刷牙觀念，無論選哪一種工具都不是問題。