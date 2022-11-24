針對國安局長陳明通收受400萬捐款曝光一事，媒體人張禹宣今(24日)在臉書以「一痞天下無難事」為題發文指出，國民黨立委馬文君今在立院質詢問及台大教職不續聘一事，陳明通竟突然大叫：「我這邊有證據提供台大，林智堅絕對沒抄襲！」令他不禁傻眼反問：林智堅關陳局長屁事？

「一痞天下無難事！」張禹宣指出，陳明通今日去立院備詢，受訪時先聲稱陳局長不回答陳教授問題，用第三人稱說「陳教授昨天請律師回答過了」，進去議場後再遭詢問，竟說出陳教授會來立法院嗎？這樣子是違憲的事情。

立委馬文君質詢時提到400萬一事，陳明通突然說自己被逼，陳教授只好違憲回答，開始自爆說為了大陸研究中心不只收了幾百萬是好幾個幾百萬，忿忿不平。但被問及台大教職不續聘一事，陳明通突然大叫：「我這邊有證據提供台大，林智堅絕對沒抄襲！」

馬文君吐嘈：「我沒問你林智堅，台大早就認定他抄襲了。」陳明通又跳針喊：「等到真相大白大家看到證據，就知道林智堅沒抄襲！」張禹宣對此傻眼直酸：「我就問陳明通，400萬不關陳局長的事，林智堅關陳局長屁事？」