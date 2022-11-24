金門縣議員候選人楊育菡(左)與「類複製人」姐姐(右)一同拜票，民眾稱讚「姊妹同心、齊力得睛」(圖／民眾提供)

金門縣議員候選人周曉芸街口拜票旁遇車禍，見狀立即放下選舉、奮不顧身衝向前去照護關心傷者(圖／民眾提供)

選舉進入最後衝刺階段，金門政壇選戰新秀拚盡全力拜票吸引鄉親目光，有的候選人不畏風雨帶上「恐龍」一同拜票、有的請來「類複製人」分身掃街超吸晴，花樣百出爭取曝光，同時也成了選民茶餘飯後討論的話題，為原本緊張的選情增添不少歡愉氣息。

此次金門縣議員選舉新人輩出、女力報到，首次有律師資格的候選人參選，她就是「金門好媳婦」、第二選區的吳佩雯，清新形象再加上傲人的學、經歷背景，立即獲得不少選民的認同。吳佩雯表示，這幾年幫金門許多弱勢婦女做法律諮詢，大多是詢問婚姻、小孩監護權、家暴等問題，因而深深學得金門鄉親真的需要更多法律扶助，所以如果有機會選上議員，一定會在各種管道上加強弱勢女性的法律後援。金門接連兩天陰雨不斷，吳佩雯與競選團隊無畏風雨分別前往選區內的金湖鎮、金沙鎮重要路口、菜市場進行掃街拜票，同時帶上超吸睛的大型恐龍布偶造勢，意外成為選民爭相合影的目標。

同為金門第二選區縣議員競爭對手的楊育菡，這位出身官澳的政壇新女力捨棄原本的觀光處公職工作，毅然而然投身選戰，要以自身的行銷觀光經驗，發展金門的休憩旅遊新亮點。身材嬌小的楊育菡近來頻頻穿梭於大街小巷，一下看她在這頭拜票、一下又現身在另一頭與阿嬤話家常，不少選民懷疑她會「瞬間移動」？！原來是長相、身材與神情幾乎一模一樣的「類複製人」姐姐回金門幫忙助選，兩人時而分身掃街、時而合體拜票，得知實情的民眾都稱讚「姊妹同心、齊力得睛」。

另一位第一選區，代表民眾黨參選縣議員的周曉芸，有「金門曉姐姐」之稱的她幾乎每晚佇立金城市區街頭全力拉票，力拚藍天之下也有白雲。在昨晚拜票的同時，不巧附近路口發生車禍意外，周曉芸見狀立即放下選舉、奮不顧身衝向前去關心傷者，輔選團隊也幫忙疏導交通避免二次傷害；擁有豐富醫療照護經驗與背景的周曉芸，在救護車抵達前不斷幫忙、小心翼翼查看傷者有無嚴重傷勢，所幸僅有輕微擦傷無大礙。路過民眾看見周曉芸的熱心助人之舉，都舉起大拇指說讚！

隨著時間一分一秒走過，距離投票時間也越來越近。很多民眾表示，連日的陰雨天看著這些新女力冒雨拚命想為金門貢獻心力的精神，真的很感動，未來金門的縣政有她們監督很放心。

也期望能有更多的新血注入、服務地方，與有經驗的政壇前輩們相互交流，激盪出不一樣的金門未來新視界。