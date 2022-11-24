流感季進入高峰期，疾管署今(24)日表示，為因應2022-2023年流感季防疫需求，經傳染病防治諮詢會流感防治組委員討論決議，自今(2022)年12月1日至明(2023)年3月31日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增加「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」為使用對象。

疾管署今天宣布擴大公費流感抗病毒藥使用對象。圖疾管署提供

疾管署最新統計，流感併發重症確定病例新增6例，為1例男性、5例女性，年齡介於10多歲至80多歲，5例感染H3N2及1例感染H1N1且均未接種本流感季疫苗，其中4例具潛在病史，年齡分別為1例50多歲、1例70多歲及2例80多歲。本流感季累計9例流感併發重症病例，其中2例死亡。

現行公費對象為七大類，包括「流感併發重症」通報病例、「新型 A 型流感」通報病例、孕婦經評估需及時用藥者、未滿 5 歲及 65 歲以上之類流感患者、確診或疑似罹患流感住院(含急診待床)之病患、具重大傷病、免疫不全(含使用免疫抑制劑者)或流感高風險慢性疾病之類流感患者、肥胖之類流感患者(BMI≧30) 。

今天宣布新增一類為：「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，不過適用期間僅限於111年12 月1日至112年3月31日 。

疾管署發言人莊人祥表示，目前流感抗病毒藥劑儲備量約372萬人份，占全人口15.9％。目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構(詳見疾病管制署全球資訊網 http://www.cdc.gov.tw 或透過疾管署「流感防治一網通」網頁查詢 https://antiflu.cdc.gov.tw/ ），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。

疾管署也提醒，由於今年流感可能與COVID-19共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩輔助檢測外，如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署進一步說明，由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

依疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次上升後近3週下降，仍高於2020年及2021年同期；流感併發重症通報近期略升，惟尚處低點，2022-2023年流感季累計9例重症病例(其中2例死亡)，8例H3N2、1例H1N1。

近期多種呼吸道病毒於社區流行，綜合實驗室監測資料，自9月下旬起呼吸道融合病毒、副流感病毒及流感病毒活動度增加，近二週RSV陽性數雖有下降，惟仍高，流感病毒以A型為主，合約實驗室分離以H3N2為主。