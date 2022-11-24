距離投票日僅剩2天，新北市長侯友宜今天把握最後衝刺時間，分別前往中和、蘆洲地區車隊掃街，沿路風雨卻擋不住民眾的熱情，許多支持者在馬路旁以2號「YA」的手勢力挺；甚至有在拳擊館運動的民眾，看見侯市長到來，興奮地連手套都來不及脫，就跑出來熱情歡迎。侯友宜說，感謝鄉親不畏風雨表達支持，也歡迎所有市民朋友，明晚一起到板橋第一運動場戶外廣場參加晚會，「和我一起迎接新希望！」

支持民眾還送上一個特大號拳擊手套，希望侯市長「拳力出擊、拳力以赴」，繼續為市民打拚。(圖/侯友宜選舉辦公室提供)

侯友宜並指出，今天在風大雨大的天氣中，沿著大街小巷跟鄉親問好，看到許多店家、行人還有汽、機車駕駛都在跟他比「YA」，「我真的超感動！所有鄉親的這份情，我非常感恩，我會繼續努力好好做事，讓新北市更好，風雨生信心，新北市一定會更有力量！」

侯友宜今天前往中和、蘆洲地區車隊掃街拜票，沿路風雨卻擋不住民眾的熱情。(圖/侯友宜選舉辦公室提供)

侯市長強調，他一直努力，讓今天的新北市，超越昨天的新北市，他會用一輩子，為國家、人民打拚、認真做事情，「選舉過程中，我始終希望大家一起開心的用正向積極態度，面對這場選舉，選出能夠好好做事的人。」

侯友宜也表示，離選舉只剩下2天時間，期待市民朋友，不論風雨，都要出來投票，讓新北市的正向改變可以繼續，「我相信，好好做事情的人，會贏得市民朋友支持，請記得幫我拉票、催票、投票，給做事團隊肯定，我會繼續拚，以健康、快樂、有希望的理念，讓今天的新北市，超越昨天的新北市，讓明天的新北市比今天更好。」

今日掃街過程中，也出現許多溫馨、可愛的畫面，許多志工高舉「我志工、我驕傲」的手板，展現新北市民熱心公益的正向力量，也有蘆洲鄉親舉起「全力支持市長！建設蘆洲萬坪醫院」的手板，表達對於侯市長施政的肯定，另在行經拳擊館時，許多練習中的民眾看見市長到來，連手套都來不及拔，便跑到馬路邊向侯市長表達支持，還送上一個特大號拳擊手套，希望市長「拳力出擊、拳力以赴」，繼續為市民打拚。