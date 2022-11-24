歐股周四早盤為接近持平；此前聯準會公布11月會議紀要，顯示多位官員支持放緩升息步伐。此外投資人也關注歐洲央行(ECB)周四稍晚公布會議記錄，尋找未來升息的路徑。

周四歐洲Stoxx 600指數早盤小跌0.07點或0.02%，為438.75點。由於美國的感恩節假期，歐股交易量略有減少。

華爾街股市周三強勁上漲，此前聯準會會議記錄顯示，大部分政策制定者同意，「可能很快地會適合」放慢升息腳步。

歐洲央行即將公布10月會議記錄，該行在上次會議升息75基點，並表示，打擊高通膨已經取得實質性的進展。

人頭馬君度(Remy Cointreau)跌2.7%，該葡萄酒生產商說，在經過兩年意外地大成長之後，預計下半年將回歸到正常消費趨勢。

瑞典的Elekta大跌5.3%；該放射線治療設備製造商警告，不確定的總體經濟情勢以及供應鏈問題，都將傷害第三季獲利率。