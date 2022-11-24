聖安生醫(6926)將在11月25日登錄興櫃，每股參考價為43元。聖安生醫專注於技術前沿的抗體與核酸新藥開發，目前有5個開發中藥物，並且已進入CDMO製程開發，預計2023年可陸續進入臨床試驗階段。

聖安生醫針對癌症所開發SOA101三特異性T細胞銜接抗體，經動物實驗證明，比目前市售的免疫檢查點單株抗體有更佳的療效，抑制癌細胞成長的效果更好，實驗動物存活時間較長。另一核心抗體產品SOA201三特異性銜接雙免疫細胞抗體，以EphA10作為腫瘤標靶所設計的抗體靶頭，只針對腫瘤細胞進行結合，不會對正常細胞產生影響，又可同時銜接T細胞及自然殺手細胞，可有效抑制腫瘤生長，提高實驗動物存活率。

另外，SOB101外泌體搭載核酸與化療藥物，是台灣第一個將外泌體應用在癌症治療的藥物。所搭載的核酸藥物可抑制腫瘤的遠端轉移及侵犯能力，而同時攜帶化療藥物，更可達到直接毒殺腫瘤細胞的作用，這樣的藥物作用機制可以遏止腫瘤細胞因化學治療後的轉移，能更有效的清除腫瘤細胞。