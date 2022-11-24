林亭翰（左）與偶像霍華德在球場後台相見歡。（圖／青田音樂提供）

林亭翰日前推出新單曲〈再裝就不像了〉，近期則頻頻與「獸」同行，不僅入選綜藝節目《娛樂百分百》的全新狼人殺比賽選秀單元《凹嗚狼人殺之星狼崛起》、加入隊長黃偉晉的「戰隊」，更與自己的籃球偶像「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在球賽後台相見歡，冥冥之中與「獸」類很有緣的他，在見到「魔獸」後更頻頻在「狼人殺」比賽中出奇制勝，林亭翰笑說：「能見到『野獸』覺得很幸運，希望這個好運能一直延續下去。」

除了參加狼人殺選秀節目，最近與「獸系」人事物很有緣的林亭翰，近來因看球賽竟然有機會與偶像「魔獸」近距離合照，他忍不住笑意開心說：「根本是天上掉下來的耶誕禮物！」追偶像追了快10年，從沒想過有一天能跟魔獸面對面說話甚至合照，近日得知魔獸加入台灣職籃，林亭翰興奮地買了球賽門票追星，還透過在雲豹隊工作的親戚穿針引線，促成與「魔獸」後台相見歡的良緣。

回憶與「魔獸」合照過程，林亭翰至今仍覺得像場夢，開心地說：「用我會的英文盡力地跟他寒暄外，還一直稱讚他很棒！他超級親切的，不但跟我擊掌，原本身旁的保鏢說不准合照簽名，結果他竟然都點頭答應，能跟他這樣搭肩擊掌合照，此生無憾了，真的是上天送給我最好的耶誕禮物。」

林亭翰為了入選《凹嗚狼人殺之星狼崛起》事前做功課，長達2周每天只睡3小時，「當時看到大家能力都超強，只能抱著頭看影片一直練習相關技巧邏輯及話術、規則等，就連睡覺作夢都會夢到在玩狼人殺」；但他自認「騙人」功力爆弱，只要抽到「壞人」角色時都很頭痛，「因為我只要騙人就會很心虛，氣勢弱掉就無法吵架，所以我都開玩笑說玩這個遊戲最大的收穫就是學會怎麼騙人」。