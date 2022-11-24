T1聯盟桃園永豐雲豹球「魔獸」星霍華德20日比賽中身體碰撞造成左膝不適，預計先休息兩周才會再出賽，雲豹球團24日表示，經過這幾天休息後，周日雲豹作客台中太陽的比賽，霍華德仍會隨隊於客場亮相，在場邊為隊友加油，雲豹球團也針對近日社群媒體上的批評，發表「We’re on your side」聲明，力挺「魔獸」。

以下為雲豹球團新聞發布全文：

桃園永豐雲豹籃球隊超級球星霍華德(Dwight Howard)於11月20日賽事中途，因不慎發生碰撞造成左膝蓋不適，本周獲得充分休息與調整後，本周日確定將隨隊作客台中太陽，在場邊精神力挺雲豹隊友！而針對日前社群媒體上所出現的仇恨言論，雲豹球團今天也正式發表We’re on your side聲明，力挺霍華德。

霍華德受傷後，第一時間就在宸諾集團安排下前往長庚醫院接受醫療團隊完善檢查，並做出相關規劃，加上阿斯貝克運動科技公司提供所需之復健器材，讓他能安心、完整的復健，目前身體狀況已無大礙，雖為求慎重起見，先遵照醫囑休息兩周時間，但他強烈表達想要與隊友共同並肩作戰的想法，因此就算無法出賽，還是會隨隊到台中，也是他台灣客場初體驗。

自霍華德加盟雲豹後，在國內外籃壇都颳起旋風，不但在場上發揮超人霸氣，球場外更展現親和力，頻用IG直播與球迷互動，而他在台灣連2場的好表現，卻在日前遭前NBA中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)用不當言論批評。

對此，霍華德在個人直播中呼籲對方停止仇恨言詞，雲豹球團今同步在官方社群上，表態力挺霍華德，雲豹球團表示：「身材是天賦，但要努力才會不斷進步。」透過圖片與「We got your back」、「We’re on your side」文字，並堅定表達出反對相關仇恨的言論，強調與霍華德在同一陣線，期待回歸對籃球的熱愛、對籃球的初衷，並將與霍華德一起散播更多正面能量到台灣籃壇，創造更深遠的影響力。