T1聯盟桃園永豐雲豹球「魔獸」星霍華德20日比賽中身體碰撞造成左膝不適,預計先休息兩周才會再出賽,雲豹球團24日表示,經過這幾天休息後,周日雲豹作客台中太陽的比賽,霍華德仍會隨隊於客場亮相,在場邊為隊友加油,雲豹球團也針對近日社群媒體上的批評,發表「We’re on your side」聲明,力挺「魔獸」。

以下為雲豹球團新聞發布全文:

桃園永豐雲豹籃球隊超級球星霍華德(Dwight Howard)於11月20日賽事中途,因不慎發生碰撞造成左膝蓋不適,本周獲得充分休息與調整後,本周日確定將隨隊作客台中太陽,在場邊精神力挺雲豹隊友!而針對日前社群媒體上所出現的仇恨言論,雲豹球團今天也正式發表We’re on your side聲明,力挺霍華德。

霍華德受傷後,第一時間就在宸諾集團安排下前往長庚醫院接受醫療團隊完善檢查,並做出相關規劃,加上阿斯貝克運動科技公司提供所需之復健器材,讓他能安心、完整的復健,目前身體狀況已無大礙,雖為求慎重起見,先遵照醫囑休息兩周時間,但他強烈表達想要與隊友共同並肩作戰的想法,因此就算無法出賽,還是會隨隊到台中,也是他台灣客場初體驗。

自霍華德加盟雲豹後,在國內外籃壇都颳起旋風,不但在場上發揮超人霸氣,球場外更展現親和力,頻用IG直播與球迷互動,而他在台灣連2場的好表現,卻在日前遭前NBA中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)用不當言論批評。

對此,霍華德在個人直播中呼籲對方停止仇恨言詞,雲豹球團今同步在官方社群上,表態力挺霍華德,雲豹球團表示:「身材是天賦,但要努力才會不斷進步。」透過圖片與「We got your back」、「We’re on your side」文字,並堅定表達出反對相關仇恨的言論,強調與霍華德在同一陣線,期待回歸對籃球的熱愛、對籃球的初衷,並將與霍華德一起散播更多正面能量到台灣籃壇,創造更深遠的影響力。