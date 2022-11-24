高雄市動物保護處規劃10項動保施政目標，將高雄市動物福利做完整規劃，邁進友善動物城市的目標，高雄濱海、岡山扶輪社、路竹、阿公店、高雄燕之巢、高雄新市鎮及北高雄扶輪社等7個扶輪社一致肯定動保處的努力，共同捐贈300包飼料及醫療物資，盼能拋磚引玉，鼓勵民間企業團體共同協助收容犬隻的福利。

高雄濱海扶輪社社長宋淑碧表示，市長陳其邁擔任市長2年以來，對動保做出非常多的貢獻，甚至創下全國7個第1（或唯一），包括有特色的動保教育、吹狗螺音樂生活節、源頭管理繁殖控制、收容所活化與加值、人畜健康一體照顧、市區設置動物保護基地及動物善終等。

阿公店扶輪社社長黃政凱指出，動保處規劃未來10大動保施政目標，其中一項即是「公私協力擴大流浪動物收容量能，提升收容品質」，扶輪社認為公家資源有限，但是民間資源無窮，特此對流浪狗和棄養的毛孩所做的捐贈活動，希望藉此拋磚引玉，能夠引入更多民間企業團體對高雄市未來10大動保施政目標的支持。

農業局長張清榮表示，感謝扶輪社的拋磚引玉，高雄市不只是人權城市，更是對動物友善城市，動保處規劃未來10大動保施政目標，藉由公私部門共同推動，朝友善飼主與寵物公共生活空間、完善動物照護產業、強化多元動保教育及認養基地、完善人與動物整體健康福祉等目標合作，期望在高雄市的毛小孩從出生到終老，皆能獲得妥善的照顧。