繼民進黨候選人接連被爆出在大陸做生意、進行交流合作，國民黨立委鄭正鈐直言，立法院民進黨黨團總召柯建銘的2個兒子，也被媒體揭露在大陸做生意，民進黨的「雙標」始終如一，嘴巴喊「抗中保台」，身體卻很誠實地爽賺人民幣，兩岸正當的經貿交流很正常，有問題的是民進黨的雙重標準。

鄭正鈐指出，民進黨不斷狂打「抗中保台牌」，卻接連被爆出候選人鄭運鵬在大陸做生意，陳時中也曾前往中國進行合作交流，還在簡報中還提及兩岸一家親。近日媒體還揭露柯建銘的長子柯韋任投資中資企業，他的董事同事還有上海政協委員，小兒子柯鈞耀也在大陸從事光電耗材料和半導體業務。

鄭正鈐表示，他早在2016年柯建銘就揭露柯建銘的兒子柯韋任在具有中資背景的香港中信國際資產管理公司擔任投資人員，柯建銘一邊反對兩岸經貿交流，自己的兒子卻在中國大陸賺大錢，是「披著綠色外衣的大說謊家」。

鄭正鈐指出，2019年他也揭露鄭宏輝以「中國台灣」之名在大陸開公司，大賺人民幣。他表示，民進黨人士不斷操弄「抗中保台」獲取政治利益，但面對人民幣的時候，馬上變成「中國台灣」、「兩岸一家親」。

鄭正鈐痛批，民進黨在抹紅別人的同時，自己卻不斷在爽賺人民幣，民進黨的雙重標準，果然是「綠能你不能」。