上週T1賽事經歷「魔獸世界」的洗禮，兩天繳出超過三萬人次進場，線上YouTube累積超過450萬次點閱，轉播頻道Eleven Sports以及緯來電視網的收視率也分別寫下1.08及0.85的亮眼數字，桃園永豐雲豹兩天的票房加商品收入更超過1200萬元，贊助金額累積也超過5000萬元，然而就在這一切的瘋狂跟美好發生之後，媒體也開始討論，這樣真的對台灣籃球是好事嗎？

不確定台灣籃球要如何發展才是大家認同的好，也不確定主事者、球隊老闆們會給予台灣籃球多少時間去達成這個好，但當筆者站在T1賽事現場，看著15000人滿場的盛況，腦中浮現的畫面其實是「復仇者聯盟無限之戰」中，奇異博士對鋼鐵人說：「我看了140萬種以上的可能，但我們就只贏了1次而已。」沒錯，筆者真的想不到其他的方式，可以如此超乎想像的快速、瘋狂地去改變台灣籃球，或許T1聯盟請奇異博士看看能怎麼超過對手PLG時，也會得到同一個手勢：就只有這個機會而已。

與其從悲觀、唱衰的角度看魔獸現象，我們真的不如正面一點往好處看。如果不是魔獸，沒人相信台灣籃球可以坐滿遠得要命的國體大體育館，如果不是魔獸，台灣球隊的老闆們不會有勇氣去找更多NBA大咖球星，如果不是魔獸，桃園雲豹也不會在短短一週內完成類NBA規格的主場佈置，這一切的如果不是魔獸，其實都是從正面刺激了台灣籃球的規格，不是嗎？筆者相信，如果沒有魔獸，T1聯盟就算再怎麼拿著鞭子去規定，雲豹也不可能做到當天球迷們看到的規格，原本遠遠落後PLG的T1各隊，在看見魔獸效益之後彷彿都像是吃了大還丹卯起來進步，就怕慢了就輸了，光是有這一點心態上的改變，魔獸的到來對台灣籃球真的只有一個字：值啊！

最後還是要說一下本週T1賽事的亮點，上季冠軍高雄全家海神的主場開幕戰，終於要在本週末登場啦！衛冕軍將在家裡迎戰本季強力挑戰者新北中信特攻以及台灣啤酒英熊。有鑒於上週筆者預測雲豹以及魔獸數據表現，臉已經腫成豬頭，本次就先不大放厥詞，但如果你跟我一樣是女神徐若瑄的粉絲，筆者大大呼籲這週一定要進場聞香一下，另外本週賽前，王者海神也將進行頒發冠軍戒指的橋段，根據已經發佈的新聞照片，海神的冠軍戒指真的相當帥氣，希望現場也有販賣球迷可收藏版本的戒指，畢竟是T1聯盟第一個冠軍戒指，真的很值得粉絲們好好珍藏！