「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」今天召開第8次會議，將嘉義市私立宏仁女中、苗栗縣私立育民高職及台東縣育仁高中等3校為專輔學校，並皆給他們2年改善期，如果屆時未改善，教育部會強制他們停招及退場。

今天會議由教育部次長長劉孟奇主持，共有委員21人出席（全體應出席委員29人），出席委員人數已達全體委員人數2/3。

教育部表示，嘉義市私立宏仁女子高級中學為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校為本條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

未來學校財團法人台東縣育仁高級中等學校為本條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將賡續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。