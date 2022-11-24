少子化浪潮持續發威，教育部今(24)日下午召開第8次私校退審會議，公告嘉義宏仁女中、苗栗育民工家及台東育仁高中為專輔學校。私校工會理事長尤榮輝表示，3校同因財務惡化且影響校務運作被公告專輔，可見財務問題是私校普遍性問題。

尤榮輝提到，天主教宏仁女中一向認真辦學，無奈不敵少子化衝擊，董事會在今年中與同屬天主教的立仁中學董事會合併，未來宏仁女中有2年時間可以解除專輔或依《退場條例》24條改制、與他校合併，或改辦文教社事業。但若兩年內未能完成前述工作，一旦被令停招，則董事會將被全面改組，同時失去宏仁及立仁2校經營權，建議宏仁女中儘速完成與立仁高中合併，但最重要的仍是維持學校財務健全。

至於育仁高中，尤榮輝說，是台東唯一以升學為主的私中，民國103年由台北補教名師接手經營，為台東培養許多醫科學生，令人敬佩，如今也陷入財務問題被公告專輔，若不幸退場，是台東教育資源的重大損失。

尤榮輝指出，同樣情形也發生在苗栗育民工家，可見少子化對偏鄉私中的考驗特別嚴苛，若政府未有積極政策協助，預計未來5年偏鄉私中將有骨牌效應、接連退場，幾無倖存機會。

尤榮輝指出，以上3校同因財務惡化且影響校務運作被公告專輔，可見財務問題是私校普遍性問題，期待教育部依私校退場條例處理私中的同時，也應思考如何協助偏鄉優質私中辦學，建議應積極改善私校辦學條件並給予特別補助，地方政府也應積極協助在地私校，別讓偏鄉學生失去翻轉人生的機會。