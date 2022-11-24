A股開高走低，上證指數24日收跌7點，3,100點關口得而復失，終止連升兩日，兩市成交合計縮減近一成至7,481億元。

香港信報報導，上證指數盤中最多升16點或0.53％，最高至3,113點後轉跌，最多跌12點或0.39％，最低至3,084點，全日收盤報3,089點，跌7點或0.25％，成交額為3,081.9億元。

深成指先升後跌，最多升88點或0.81％，最高至11,061點，最多跌44點或0.41％，最低至10,927點，全日收盤報10,956點，跌16點或0.15％，成交額為4,398.69億元。

滬深300指數報3,756點，跌16點或0.44％，創業板指數報2,335點，跌4點或0.21％。

各類股個別發展，釀酒、傳媒娛樂股跌逾1％，金融、鋼鐵、水泥、有色金屬股偏軟，醫療器械、生物製藥股升逾1％，房地產、煤炭、化工、石油、電力股靠穩。