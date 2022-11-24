據了解，元大金旗下元大銀行經營高層24日進行異動，元大銀行在24日董事會已完成相關的程序，由於現任元大銀行總經理卜繁聖辭職，將由元大銀行現任副董事長張財育接替為總經理，由於張財育先前就是元大銀行總經理，對於元大銀行業務的經營管理非常熟悉，因此估算該高層人事異動應該很快能獲得主管機關通過。

一般預期，元大銀行總經理由副董事長張育財內升，不論是在業務推展上或是對內領導上都會不會有磨合問題，而且能在既有軌道上順利運行；而由於今年市場環境多變，明年更將面臨國內外經濟衰退等整個大環境的變動，因此，整個元大金控及旗下子公司，不論在放款或投資策略上，除了更注意風控之外，在業務推展及產品方向上已開始有所調整。

其中最顯著的，就是元大金因為市場風險擴大，以及聯準會升息已拉高整個債市的利率水準，因此已雙管齊下，一方面主打「定期定額」投資策略，另一方面則新推出股債平衡、債券傘型基金等以優質公司為標的的基金商品。

其中，元大金控主打「定期定額」攻勢已看到顯著的成效。根據元大金內部最新統計，旗下龍頭券商元大證券，今年以來至9月底止的定期定額開戶數較去年同期大舉增加3倍，而定時定額的成交量，更較去年同期大增4成；元大金高層對此表示，當時市場環境多變，因此元大金也主打不一樣的業務及產品策略，讓客戶在投資時不易受傷，除此之外，元大證金開發線上借貸也有相當的成果，據金控最新統計，元大證金開放線上以股票為擔保品的借貸業務之後，不到一年的時間已有超過百億元的業務規模，已成為元大證金最新的業務動能引擎。