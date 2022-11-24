登高以望遠，歡慶成立30周年，電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）選擇用不同的形式來紀念這個日子，決定由中磊董事長王煒與總經理林斌親率同仁攀登環大台北地區九座小百岳，寓意業績迭創新高的中磊在未來的三十年也可以續創高峰。

「三十登峰世界中磊」登頂活動由中磊董事長王煒及總經理林斌於南港總公司誓師授旗並率隊出發，計有千名員工熱情參與，足跡遍及環大台北地區包括北投清天宮、風櫃嘴、大崙頭山、士林劍潭山、汐止大尖山、木柵二格山、南勢角山、樹林大棟山、八里觀音山等九座小百岳，並由全球主力幹部返台同登花蓮能高畫下圓滿句點。中磊登山勁旅在綿延群峰領略登高望遠深締，並期攜手再創高峰。

王煒表示，適逢公司成立三十週年，創新多元、追求卓越向為中磊堅持的核心價值。在所有同仁的努力下，中磊營收不斷締造新猷，期待中磊將開展更高的格局，迎向下一個燦爛的三十年。

歷經台灣科技業興起及網通產業世代交替變革，中磊在FTTx光纖設備、Cable上網設備、4G/5G小型基地台、WiFi寬頻設備及智慧物聯網設備等領域坐擁世界級供應商領導地位。中磊從台灣紮根迎向世界，營運據點遍佈全球。展望未來，將持續專注於新技術研發、提升核心競爭力，積極開拓國際市場，掌握數位匯流趨勢下的巨大商機，締造企業價值，實踐企業社會責任。