正官庄專為兒童設計「紅力超人益生菌粉」含益生菌幫助平衡體質，30入官網價720元。（正官庄提供）

白蘭氏「關鍵活躍雞精」標榜提供行動力、好體力與保護力，69ml共8入市售價792元。（白蘭氏提供）

黑松生技H＋「黑松龜鹿膠原精華膠囊」為消費者補充活動精力，30顆官網價1680元。 （黑松生技H＋提供）

「男女善存綜合維他命」為男女提供不同營養需求，859元。（善存提供）

年末堪稱消費旺季，百貨周年慶與雙11購物節接連登場，據外部調查，民眾在兩大檔的消費金額平均為7702元，是近4年來最低，推測是選戰拉走優惠關注度，過去熱門的彩妝、機能性居家產品等消費熱度也低於臉部保養或預防保健品，尤其疫後有87％民眾相較疫情前更害怕身體出狀況，提升保護力的商品銷量間接上升，關節保養品也因近來戶外運動正夯，連帶催旺買氣。

以往被認為是銀髮族才吃的關節保養品，隨著登山、露營等活動盛行，青壯年保健意識也逐漸高漲，黑松生技H＋為此推「黑松龜鹿膠原精華膠囊」，內含龜鹿濃縮精華及高吸收率維生素D等，舒緩的同時也鞏固根本，11月至官網消費滿3500現折100元並享全館免運。白蘭氏推「關鍵活躍雞精」，萃取雞胸軟骨之軟骨素維持保護力，且零脂肪、零膽固醇、低鈉減少飲用負擔，12月5日前官網下單指定品送五味子芝麻錠。

正官庄觀察，少子化時代，父母更願意為育兒投入資源，兒童營養補給市場規模有望在2025年破255億美元，因此強打「紅力超人益生菌粉」，以6年根高麗蔘培養益生菌調節體質平衡；善存則針對成人保健推「男女善存綜合維他命」， 號稱每日一錠補充22種營養素可提升活力，並為男女不同需求打造獨特配方，提供營養補給維持光采狀態 。