本屆選舉眾多新人挑戰議員席次，新北市第一選區國民黨市議員候選人陳家琪也跳脫舒適圈，離開服務26年的淡水一信，臨時從現任議員鄭戴麗香手中接棒，挑戰市議員選戰，她以自己的名字作為口號「改變從家做琪」，象徵要改變就要從「家」出發，所以參選自己家鄉的北海岸選區。

陳家琪也推出形象短片，訴說自己參選的初衷，她在影片當中提到，這幾年社會面臨了比以往更艱困的挑戰，但也同時使人們更加堅韌，過去在銀行體系工作的26年裡，除了細心守護每個人的汗水與理想之外，也傾聽了許多人對未來的期許與盼望。

所以讓她深信，即使在這個世代裡，仍然還是有一群嚮往改變的人們默默努力著，因此自己站了出來，希望讓自己的勇敢、負責成為大家的力量，不僅為了地方，也為了大家的未來，因為她堅信改變必須被實現。

陳家琪表示，自己生於觀音山、長於北海岸，對於這片山海土地有深厚的情感，所以希望能夠以她過去在淡水一信服務26年來的經驗，以不同的方式繼續延續優質的服務給鄉親。

她也承諾對於自己的政見，將在當選後全力推動，除此之外對於各項民眾關心、最基本的小事，都會跟團隊第一時間來妥善處理，因為新人參選本就不容易，所以她也希望更夠給她一次機會，打造「幸福淡水、快樂八里、樂活三芝、悠遊石門」。

對於陳家琪的參選，新北市長侯友宜也多次替她站台並給予肯定，他說在很臨時的情況下，從現任議員手中接棒，就是勇於承擔的表現，再加上新人參選不易，她也是秉持一步一腳印的精神，勤走基層爭取認同，所以侯友宜也多次拜託北海岸的選民，希望大家能夠給這位新人一次機會。