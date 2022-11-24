沖繩知名牛排餐館「SAM's Anchor」的「火焰牛排秀」（Flambé）18日玩出意外，廚師在鐵板牛排上噴灑酒精的瞬間，火舌大噴發，壟罩整座鐵板，導致在鐵板對面的一對父子嚴重燒傷，其中5歲男童的傷勢覆蓋半邊臉。

沖繩知名牛排餐館「SAM's Anchor」的「火焰牛排秀」（Flambé）18日發生意外，火舌大噴發，導致父子檔顧客燒傷。

綜合日本電視台、TBS電視台、《沖繩時報》等日媒報導，沖繩知名牛排餐館「SAM's Anchor」18日晚間表演法式料理「火焰牛排秀」，畫面顯示，廚師先將牛排擺在吱吱作響的鐵板上並點火，接著朝牛排噴灑酒精，下一秒火舌瞬間大爆發，噴發的火勢覆蓋整座鐵板，甚至掩蓋住鏡頭畫面，似乎蔓延到拍攝表演的顧客身上，

後續餐廳一對顧客父子緊急送醫治療，當時正在拍攝影片的父親頸部燒傷，手掌也腫起大水泡，他的5歲兒子傷勢較嚴重，半邊臉及手被燒傷，所幸兩人都沒有生命危險。

餐廳在發生意外後暫停營業3天，並且公開道歉。據警方調查，廚師似乎沒有按照說明書操作，導致火焰直接蔓延至裝有酒精的瓶子，進而造成火舌大爆炸；另外，廚師似乎也在不對的時間倒酒。

東京餐廳示範如何正確表演「火焰牛排秀」（Flambé）。

根據東京一家鐵板燒餐館示範，表演「火焰牛排秀」時，通常會把肉放在離顧客較遠的位置，以免發生不必要的火勢。餐廳指出，表演時使用的酒為白蘭地，倒酒時噴嘴不能朝向客人，不過事故影片中，廚師的噴嘴正對著拍攝者，酒精從瓶子裡噴出來的瞬間燃燒，廚師手上的瓶子也炸開。