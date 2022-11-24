蔡其昌24日下午到北屯區與莊敬程、市議員曾朝榮、市議員候選人謝家宜、蔡雅玲進行車隊掃街。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌及太太黃玉廷24日下午至台中市長盧秀燕的「大本營」北區、北屯進行車掃及市場拜票，行前2人在立委莊競程服務處首度合體。蔡其昌表示，市區市民對他相對不熟悉，因此多花時間勤跑，同時也感謝太太做他的分身，至於北區、北屯最大咖是誰？他只認為是莊競程。

蔡其昌24日下午到北屯區與莊競程、市議員曾朝榮、市議員候選人謝家宜、蔡雅玲進行車隊掃街，黃玉廷則扮演蔡其昌的分身，前進北區北平黃昏市場進行拜票，蔡其昌表示，家庭的事要靠太太打理、孩子的事也是太太在處理，最後又麻煩太太擔任分身替他跑行程，相當感謝。

媒體詢問蔡其昌，北區、北屯過去是盧秀燕的大本營，今日派出太太成為他的分身前進市場，是否想藉由太太多少獲取婆婆媽媽的票，具有較勁意味？蔡其昌表示，選舉本來就是競爭，市民會認真去比較政見，也會看誰認真，如果選舉都像盧市長一樣，不拜託台中市民而到處在外面拜託其他縣市市民，那他就認為盧市長是個不認真的候選人，至於北屯區誰最「大咖」，他都只覺得是莊競程。

蔡其昌也表示，在選民結構上，市區市民對他的熟悉程度沒有縣區市民來得熟悉，這是一定的，過去4個月多花時間在市區也是理所當然的事，因為他必須讓選民看到蔡其昌的熱忱、認真，看到蔡其昌願意為這個城市承擔一切。

而針對24日首度合體，蔡其昌幽默表示「競選期間我們每天回家都會合體阿」，惹得現場笑聲連連。蔡其昌說，他說過他會跑遍台中每1個地方，但台中市很大，再認真都還是有遺漏的地方，就請太太協助幫忙。過去擔任立委時，太太就很少出現在他公開的活動場合，現在見面反而會覺得有點不太習慣，但他很感謝，今天剛好2人都在北屯，太太走路、他車掃，做最後衝刺。