捷智商訊(6816)今年前三季稅後淨利0.28億元，每股盈餘2.37元。2023年持續布局智慧法遵及資料倉儲系統，明年盼穩健成長。捷智商訊今天也參加臺灣亞太監理科技協會舉辦金融監理科技2022年高峰論壇，運用科技力量達成有效監理。

臺灣亞太監理科技協會今年4月成立，目前有5家企業會員及30名個人會員，近年迅速發展的監理科技RegTech備受各界密切關注，未來也陸續有金融機構會員參與。

台灣亞太監理科技協會理事長謝明華表示，適逢國內外金融服務市場變化多端，加速監理科技展的呼聲與日俱增，協會作為鏈結產、官、學、研機構的角色更是責無旁貸。協會經過為期近一年的努力，在廣納產、學、研等多方意見後，正式於今日發布監理科技白皮書，提出監理科技發展倡議，聚焦「創新服務」「風險管理」「人才培育」及基礎建設」四個構面，建議採取四大發展策略：「環境建構」、「資料治理」、「組織管理」、「資源整合」。推動台灣監理與法遵科技的應用與發展。

捷智商訊董事長林群國表示，為支持監理科技產業發展，捷智商訊投入人力與研發資源呼應產業需求，以自動化法規報表平台、智慧法遵管理系統、防制洗及打擊資恐系統等技術，提供AI自動化技術與雲端需求，同時整併客製化的金融企業詢顧問解決方案服務。

捷智商訊2023年業務面方面，持續推動資料倉儲及智慧法遵管理系統，去年開始推動的智慧法遵已經切入兩家金融客戶，預期2023年有望取得更多金融客戶。此外，公司也將進行軟硬體搭配銷售，讓客戶享有一站到位的服務，提高公司營收規模。