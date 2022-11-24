行政院主計總處24日公布111年人力運用調查統計結果。今年5月非典型工作者計79.8萬人，較去年10月微增1,000人，官員表示與疫情爆發有關；全時受僱者每月經常性收入平均為41,804元，年增485元，其中未滿3萬元首度跌破200萬人，與基本薪資調漲、企業加薪有關。

根據主計總處111年人力運用調查統計結果，今年5月非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者計79.8萬人，較去年10月微增1,000人，（0.06％），占全體就業人數7.02％。

主計總處官員表示，以往非典型工作者都有80萬人的水準，109年後受到新冠肺炎影響，疫情爆發後衝擊第一線，尤其內需服務業，部分工時人員有暫時性失業現象。而去年跟今年因為都有遇到疫情的高峰，所以人數落差不大。至於明年，還是要看疫情發展及就業型態是否改變。

全時受僱者每月主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為41,804元，年增485元（1.17％）。其中，5萬元以上者，計200.5萬人，占22.83％，較去年增加1.09個百分點，占比持續上升；未滿3萬元者由101年5月的321.2萬人遞減至178.3萬人，占比亦由39.56％降至20.30％，近10年減少19.26個百分點。

官員表示，值得注意的是未滿3萬元的占比來到兩成，也是首度跌破200萬人，主因是基本工資調漲以及企業加薪導致薪水提升，是個不錯且持續性的現象；此外，5萬元以上的占比也持續提升，同樣和基本工資調漲以及企業加薪有關。

調查統計也顯示，就業者平均現職（主要工作）年資9年8個月，5年以上者占6成1，去年間曾換過工作者占4.58％，新進及重回職場者占2.58％。

在失業者43.4萬人中，17.5萬人曾遇有可以工作的機會卻未就業，主要原因為「待遇不符期望」占52.74％，「工作地點不理想」及「工作環境不良」亦分占10.20％及9.84％。

另，15到64歲非勞動力在110年間曾經就業者占3.97％，年減4萬人，退離勞動市場的原因，以「工作場所業務緊縮或歇業」占25.61％最多。