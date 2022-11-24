北聯幫北正堂堂主「鴨鴨」張孟筑，去年6月起夥同其他小弟等人，暴力討債、強搶泰達幣、教訓叛徒等犯行，士林地院審結，張姓堂主涉犯私行拘禁罪，應執行1年4月徒刑，其中以假鈔買泰達幣的劉男、王男犯詐欺取財罪，判處3年4月、3年6月徒刑，幫忙押人的同夥，分別被判處5月到10月不等，可上訴。

去年6月，洪男因積欠賭債，被黃男等人帶到張男在八里的倉庫，眾人以鐵鎚毆打，要求洪父拿錢贖人，虐待5小時候拿到22萬餘元，才將人釋放。8月間，劉男、王男與幣商相約，原本要以955萬買34萬顆泰達幣，2人以玩具鈔充當真鈔，當泰達幣轉入電子錢包後揚長而去。9月間，因小弟短報載運廢土的價格，將兩人押到八里的倉庫，用刀子割傷手腳、脖子，關入鐵籠拍照，上傳到臉書炫耀。

張等人不同時間3次作惡，法官分依私行拘禁罪，判處張、黃、劉、陳、王、唐5月到10月徒刑，張、黃不得易科罰金。8月間詐取泰達幣，2人分別遭判處3年4月、3年6月，9月押人教訓小弟，張、黃、高遭判刑10月、10月、9月。另外檢察官起訴擄人勒贖、組織犯罪等，法院均認定不構成，傷害部分全部和解。