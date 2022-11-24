古坑水碓南橋是古坑鄉重要樞紐，使用43年迄今，因橋墩裸露、橋梁多處龜裂脫落，縣府追加預算至7300多萬元24日動土改建。（周麗蘭攝）

為連結虎尾鎮新舊都心，雲林縣政府開闢雲92-1線，保留沿途芒果樹，塑造為30公尺寬的「芒果大道」；古坑鄉對外重要樞紐水碓南橋使用43年已多處毀損且極需拓寬，縣府追加預算至7300萬元，2項工程都於24日動土。

位於虎尾空軍基地旁的芒果道目前寬8公尺，縣府考量虎尾高鐵特定區發展快速，有形成虎尾雙都心的趨勢，24日動土進行拓寬為30公尺，中間約12公尺規畫為人行道及自行車道，長度1.5公里，雙向4縣道，編為「雲92-1線」。

張麗善表示，芒果大道拓寬總經費4.3億元，中央補助3.5億元，縣府自籌8000多萬元，現在物價波動，加上人工短缺，能順利發包、動土不容易，感謝軍方站同意撥用土地3.1公頃土地供縣府新闢道路，共創地方的繁榮與雙贏。

為連結虎尾鎮新舊都心，雲林縣政府開闢雲92-1線，保留沿途芒果樹，塑造為30公尺寬的「芒果大道」。（雲林縣政府提供）

汪令堯表示，「雲92-1線」除沿途保留既有芒果樹118株，另再由空軍基地移植37株芒果樹，打造一條有地方在地記憶又有交通效益的特色道路「芒果大道」。

他表示，芒果大道是雲林縣第一條整合文化提昇、交通連結、產業創新三個面向發展的願景，打造的第一條以人為本且有在地記憶特色的景觀休閒道路，預計2024年7月完工。

古坑鄉水碓南橋位於縣道154乙線，是古坑鄉對外重要交通樞紐，車流量很大，啟用至今43年橋墩裸露、橋梁多處龜裂脫落，寬度僅8.6公尺，人車爭道危險，橋梁梁底高度不足。（周麗蘭攝）

古坑鄉水碓南橋位於縣道154乙線，是古坑鄉對外重要交通樞紐，車流量很大，啟用至今43年橋墩裸露、橋梁多處龜裂脫落，寬度僅8.6公尺，人車爭道危險，橋梁梁底高度不足，落墩數過多，汛期有通水斷面不足的風險。

張麗善表示，感謝公路總局、水利署考量地方財政困難合計補助1.8億元，縣府原本配合款為2290萬元，因物價波動，另再投入5078萬元，加速改建速度。

工務處長汪令堯表示，水碓南橋改善總長度650公尺，包括全橋改建、引道拓寬、防汛道路銜接，預計2024年6月完工。