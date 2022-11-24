王玫玲「花樣年華」系列以點為元素，取自花瓣造型。（誠品畫廊提供）

認為女性在每個生命時刻都能精彩，藝術家王致玲自2015年開啟「花樣年華」系列畫作，今年的個展也希望藉繪畫帶給所有女性力量。她認為當代女性不需要迎合外界的期待和眼光，「活在當下，每個年紀都可以是『花樣年華』。」

王玫玲開啟「花樣年華」系列，則是受到韓國男子音樂團體「防彈少年團」（BTS）的《花樣年華》專輯的啟發，「花樣年華」原意指女性青春煥發，像花朵盛開的年紀，是人生最值得珍惜的美好時光。王玫玲將其延伸解釋：人生每一個階段，都能活出她自身的「花樣年華」。

在「花樣年華」系列中，王玫玲使用壓克力顏料參雜批土，讓壓克力顏料的光亮色澤多了老宅斑駁牆面的歲月氛圍，此外，畫筆改用小狼毫和紅豆筆，利用繁複綿密的點狀構成線性，再擴展成整幅畫面。「點」的元素，是王玫玲取自花瓣趨向圓的造型而來，她透過數以萬計密集又細緻的「點」累積成廣闊的畫面，而高密度的勞動手藝也傳達出「女性即使每天都做例行的事情，也能從中展現不凡的力量」。

《囍》是該系列第一件作品，道出被逼婚時的反抗心境；《圖騰》和《枯葉》是家族女性身處異國婚姻的不同境遇，前者是在一大片「浮萍海」當中藏著一對筊杯，隱喻婚姻關係充滿未知，後者以枯葉比喻失敗的婚姻，然而，當枯葉落入土裡，又會轉變成養分孕育出下一階段的新生命。

王玫玲親身經歷大齡女子受到家人「成家」的壓力，抗衡的過程中，她不斷省視自身內在的想法。偶然因BTS在演唱會上的一段感言，讓她領悟到：每個生命時刻都能活出精彩的篇章，於是，她將此化為創作的動力，矢志為女性帶來鼓舞的力量。