基隆市長林右昌（圖右）及民進黨基隆市長候選人蔡適應（圖左）均表示，選舉最重要的就是用政見及努力的態度，爭取市民的支持與認同。（張志康攝）

國民黨基隆市長候選人謝國樑24日中午受訪時表示，距離投票日只剩下2天，希望各陣營，包括藍營在內，在最後48小時都不要出什麼怪招，共同維持選舉的和諧。對此，請假為蔡適應輔選的基隆市長林右昌表示，選舉不需要怪招，只需要用政見、用最直接的方式向民眾尋求支持。

謝國樑表示，台灣民主政治發展已經相當成熟，他呼籲各陣營，包括藍營在內，在最後48小時不要有太奇特的動作，也就是說不要出什麼怪招。謝國樑說，這是維持民主穩定性相當重要的元素。他認為，出怪招的陣營，反而會遭到民眾的譴責。

林右昌說，選舉不需要什麼怪招，像他與蔡適應24日早上7時便在路口向民眾拜票，上午9時還召開記者會，陳述蔡適應提升經濟發展及就業的政見。他認為，選舉沒有別的招數，就是爭取市民的認同及支持。怎麼做對基隆最好，就提出這樣的政見。就像蔡適應，上午拚經濟，下午還陪同總統視察基隆塔，重視城市的發展。林右昌說，這就是蔡適應正面選舉的策略與主張。

蔡適應笑著說，他還真沒想過什麼怪招。他認為，從他參選以來，就是一步一腳印，把該做的事情呈現給市民知道。蔡適應說，這幾天他除了選舉行程外，也陪同林右昌進行中央與地方合作的市政參訪，近日他也召開了數場高地供水的協調會。

蔡適應說，他並沒有因為參選市長，就把應該為市民推動的事情放在一旁。他認為，基隆市民就是希望有個一直認真做事的市長。