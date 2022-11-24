汪小菲因不滿被大S提告，近日頻繁發文槓前妻一家，爆料姊妹倆天天吸毒、小S和唐姓舞蹈老師有染、許雅鈞跟多名女子來往等，掀起軒然大波。女星康茵茵近日貼出與小S的合照，透露對方是個「始終溫暖的人」。

康茵茵最近上小S節目《小姐不熙娣》，昨（23日）在社群平台發文，表示回到以前很期待上《康熙來了》的心情，錄影時聊得口沫橫飛，但拍攝完大家都累翻，身為人氣王的小S還是一一與來賓合照，甚至會關心大家的近況，讓康茵茵備感窩心，稱讚小S「始終溫暖的人」。

小S被汪小菲重捶後，始終保持沉默，今（24日）她終於更新社群平台，放上5分鐘的影片，祝福二女兒生日快樂，母女倆在鏡頭前哭到不能自己，令人動容。而今日上午小S按照原定行程進棚錄影，在工作人員的保護下，快步搭電梯上樓，沒有針對風波事件多做回應。

大S昨（23日）發布第二篇聲明，表示自己跟小S不能吸毒，因為兩人的心臟都不好，加上小S一周平均工作四天，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件，況且她對吸毒沒興趣，台灣也不開放任何毒品，強調是守法的好公民。而汪小菲態度放軟，以「咱們夫妻一場，昨天我急了」休兵，離婚風波看似告一個段落。

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