《北京日報》報導，大陸疫情點多、面廣、頻發，北京市疫情持續發展，社會面隱匿傳播風險加大，疫情防控處於最關鍵、最吃緊之際，據疫情防控需要，延慶區方艙醫院23日晚間22時啟用，用於集中隔離治療無症狀感染者和輕症患者。目前，艙內已收治6名患者，均來自延慶區。

延慶區衛健委醫政科科長勾晶明指出，延慶區方艙醫院依據《新冠肺炎方艙醫院設置管理規範（第二版）》費時3天完成基礎設施建設，共設置床位200張。投入使用前，已完成12輪全要素演練，所有醫護後勤人員經過培訓，嚴格考核達到標準後入艙上崗。

方艙醫院規範設置「三區兩通道」，即：清潔區、潛在汙染區、汙染區和患者通道、工作人員通道，確保工作人員零感染，疫情風險不外溢。同時，配備移動CT車、移動核酸檢測車和臨床檢驗等醫療設備，用於治療方艙內新冠肺炎患者。如遇突發急危重症患者，將通過負壓救護車閉環轉診到區醫院特定救治區域，開展緊急救治，保障患者生命安全。

此外，方艙醫院還開通了心理疏導熱線，緩解患者心理壓力，並為患者準備了毛巾、牙刷、耳塞、眼罩、小夜燈等用品，保障患者基本日常生活。

據了解，艙內運行管理工作由區衛生健康委統籌，區醫院具體負責。服務保障團隊由醫護、安保、運維人員組成，力求提高收治工作質效，為患者提供良好的生活保障和診療服務。

勾晶明提醒市民提高防護意識，減少不必要外出和跨區流動，宣導非必要不離延。落實好規範佩戴口罩、保持安全社交距離等個人防護措施。符合條件的人群，尤其是老年人和兒童盡快接種疫苗，如已完成基礎免疫半年後盡快進行加強免疫接種。如身體出現不適，特別是有發熱、咳嗽等呼吸道症狀，及時按規定就醫。進返北京人員切實做好落地「三天三檢」，七天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，共同打好疫情防控整體戰、阻擊戰、殲滅戰。