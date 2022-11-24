今年才剛25歲，談吐誠懇溫暖，仍帶點稚嫩的永慶房屋林忠澤經紀人，在許多同齡人仍在為學業奮鬥、或是在第一份工作中尋找職志的年紀時，他在永慶房屋裡用不到2年時間，成為月收6位數的百萬年薪一族！林忠澤開心的表示，距離自己的買房夢想又靠近了一步！

對業務新人最友善！林忠澤投入永慶房屋

從小在新北鄉下長大的林忠澤，在國中畢業後就搬出家裡自力更生。「當時學校距離家裡很遠，為了節省通勤時間，我就自己到學校附近租房子半工半讀。」這也讓林忠澤從小就有一個夢想──在市區買一棟屬於自己的房子。

高中時，由於自己對飲食的興趣，林忠澤一頭栽進餐飲科系，見識料理界的浩瀚。離開大學後，也就順理成章地從事餐飲工作，追尋自己對料理的熱愛。但正所謂「理想很豐滿，現實很骨感。」餐飲業的低薪環境，讓林忠澤不禁懷疑，自己求學時期的購屋理想是否有實現的一天。「餐飲業領的是固定薪水，做得比較好也不會領比較多錢。而且工時又長，做久了非常消耗。」

林忠澤知道業務工作付出多少，收穫就有多少，因此最有高薪機會。而高總價的房仲業，業績獎金不僅多，還能從中學習到房地產知識，為自己的購屋夢做好準備，於是林忠澤毅然決然投入房仲工作。「我還比較了各家的房仲業者，永慶房屋不僅新人收入保障最長，而且還有底薪。我覺得是對新手最友善的房仲品牌！」

永慶誠實名聲贏得信任 業務新人不乏機會

2020年底正式加入永慶房屋的林忠澤，始終不乏服務機會。「永慶房屋因為是大品牌，再加上公司提供消費者『真房價保證』、『誠實房價報告書』等誠實服務，讓很多民眾主動上門，就算是業務新人也有服務機會。」林忠澤開心的說。

但是讓林忠澤最有感的，還是永慶房屋的一對一師徒制度。「我在永慶房屋服務還不滿兩年，算是菜鳥。但我就曾經協助過一名高資產客戶，處理總價超過1億元的置產過程。其中涉及到的稅務、投資報酬率問題，都曾讓我吃不消。」林忠澤表示，「幸好我的師父、還有其他學長姊都會不斷指導我，一步步帶我熟悉稅務過程、投報率計算、釐清客戶需求，甚至主動給我建議，最後幫助我為客戶圓滿完成置產需求！」林忠澤以親身經歷說明，永慶房屋的團隊合作模式，讓進入永慶的每個人都不會被落下。只要肯學肯努力，一定有成功的機會！

房仲工作回饋的不只高薪 還有感動

服務一年多，林忠澤也看見房仲工作中許多動人之處。曾有一位老太太找上林忠澤，她表示自己的租屋處因為屋主將要出售房屋，因此必須要在一個月內找到新房子，否則就得露宿街頭。老太太也已厭倦租房，想買房安享天年；然而自己預算有限，總擔心找不到適合房子。雖然困難，但是林忠澤鍥而不捨，在自身努力和永慶團隊的協助下，順利在一個月內以合理的價格幫老太太找到安身立命之處。

林忠澤也曾幫助一對看房看了三年多的新婚夫妻，在一個月內幫助他們找到成家的房子。「不管是買屋還是賣屋，都代表客戶們即將展開人生的新道路。幫助民眾買到好房子、賣到合理的價錢，都是幫助客戶的新人生有一個好的開始。尤其是完成交屋後，看見客戶他們臉上的笑容，其實會充滿感動。」

近來通膨壓力遽增，民眾實質薪資出現負成長。許多上班族面臨低薪工時長的困境，紛紛思考跨領域轉職的可能性。林忠澤以過來人的角度分享，房仲業是一個付出多少就能收穫多少的行業。而且永慶房屋講求團隊精神，只要有企圖心、喜歡團隊合作，永慶的夥伴都會幫助你。「改變最難的是第一步，但只要跨出第一步，就會有人幫你跨出第二、第三步，讓你衝向成功的終點！」