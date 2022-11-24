在選戰最後關鍵，所有候選人卯足全力衝刺選情，國民黨新北市議員候選人戴湘儀也在這個時候，表達自己絕對不是「花瓶」，更要捍衛性別友善，而且她也強調身為女性從政者、女性候選人，希望大家能夠一起「撕掉標籤、打破花瓶」。

戴湘儀在臉書上寫下，自己進入職場開始，到現在參與選戰，「花瓶」的標籤從來沒有消失過，來自社會上的歧視和質疑聲音也一直都在，她說儘管每個人的審美觀不同，但不應該因一個人的外表就是否對方做事的能力。

她強調，自己是女生、女性從政者、女性候選人，不能因為任何的標籤而受到影響，就如同女性懷孕並不會影響工作能力一樣，所以希望大家能夠一起撕掉標籤，因為沒有任何人有資格定義他人。

最後她也重申自己政見當中有關性別友善的部分，她說女性聲音需要被聽見，所以希望能發揮自己最大的力量，為民眾創造性別友善的環境，同時更要捍衛女性和不同性別的權益。