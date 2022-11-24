地方活動多元又豐富，周末假日多了許多戶外的好去處，日前在東門永康公園舉辦的印象永康寫生比賽及在新莊區歐洲村舉辦的環保愛心義賣活動，為愉快的假日增添更多活力，在地好鄰居永慶房屋深耕在地，熱情協辦活動贊助所需帳篷，現場贈送小禮物給前來的民眾。

印象永康寫生比賽從小培養孩童藝術美感

由中華孝有教育經濟拓展協會與大安區福住里主辦的印象永康寫生比賽今年邁入第12屆，邀請孩子們拿起繪畫紙與畫筆盡情揮灑創意，培養孩子們生活的美感，讓藝術教育從小扎根，比賽分為「全國社服徵畫組」與「永康現場寫生組」，徵畫組針對全台偏鄉、社福機構的弱勢孩童進行投件徵畫，寫生組則是比賽當天在永康公園進行寫生，比賽現場邀請到台北市立圖書館的說故事老師說故事給小朋友聽，並進行有獎徵答活動。後續也舉行盛大的頒獎典禮表揚獲獎孩子，邀請多組表演社團，帶來精采的演出。

中華孝有教育經濟拓展協會分享到，藝術教育是可以從小培養的！期待透過寫生比賽讓更多孩子發現藝術的美好，評審皆邀請到各所大學美術系系主任以及教授進行評比，後續得獎作品也將會被展出，讓更多人觀賞。很意外有參賽者特別從外縣市遠道而來，也有孩子每年都熱情參與比賽，從幼幼班開始持續到國小六年級，讓人印象深刻。也特別感謝永慶房屋支援非常重要的活動帳篷，讓寫生比賽能圓滿順利。

新莊區歐洲村社區愛心義賣活動 拉近住戶間溫暖情誼

位在新莊區立廷里的歐洲村社區，舉辦「111年聯合環保愛心義賣市場」活動，鼓勵住戶們將用不到的閒置物品，讓給有需要的人能再次利用，達到不浪費、愛護地球的目的，活動現場吸引許多住戶擺設攤位、前來挖寶。新莊區立廷里許任銘里長分享到，鼓勵社區住戶們到戶外走走一起同樂，共度美好的下假日休閒時光，活動現場不僅好吃好逛還有精彩表演！下午有小提琴、互動式腹語秀、魔術與氣球等表演，希望藉由活動凝聚住戶的向心力，增進彼此間的互動。

社區好鄰居永慶房屋熱情協辦多元的活動，現場擺設攤位與在地住戶們互動。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部陳賜傑協理表示，永慶房屋自詡為社區好鄰居，參與地方活動是我們永慶人的共同精神！經常協助在地鄰里、社區大小事，從社區清潔到鄰里節慶都有永慶人的身影，只要地方有需求，永慶都會全力支援，傳遞永慶人積極主動的精神，促進商圈繁榮，為地方向上發展盡一份心力。