近來民生物價飆漲，像是過去人手一片的雞排，就因為價格原因讓不少民眾望之卻步，如今難道連蔥油餅價格也回不去了？一名網友近日發現，連鎖攤車賣的蔥油餅一張要價90元，讓他直呼買不下手。不過許多網友指出，蔥油餅尺寸大概是12吋，「整張吃到你膩，根本不貴」。

原PO在PTT發文表示，家裡附近的路口有個連鎖蔥油餅攤車，價格則是一張90元、半張50元，「目測大概12吋」，口味則是加入各種不同的調味粉，不過原PO想到一張蔥油餅價格將近要一張國父還是興趣缺缺，「這價格我吞不下，是我太窮嗎？還是這價格太盤？」

丹丹香蔥油餅尺寸相當驚人。（翻攝自丹丹香蔥油餅工廠臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「12吋也太大」、「不錯了啦，Pizza貴多了」、「12吋很大一片了」、「要更省就自己買蔥和麵粉下去桿，不難」、「南部半片也50唷」、「這半片感覺也正常的兩三倍了，不算貴吧」、「難不成你路邊隨便都能看到12吋的蔥餅？」、「你反串吧，這哪裡貴了，你是買整張耶」。

另外也有人發現蔥油餅品牌，指出價格其實沒有太大變動，且依據地區不同還有不同價格，「丹丹嗎？南港這邊一片100，半片55」、「10年前就這個價了，而且這是便宜的價」、「這很大張90差不多，一開始70」、「幾百年前一整片就80了」、「十年前夜市就一張70了，現在90差不多啊」。