東森《花甲少年趣旅行》本周六（26日）將播出許效舜、楊麗音、張軒睿、温貞菱遊澎湖的第2集。楊麗音在節目中透露，與許效舜認識30幾年來都不曾一起拍過戲，但因為當年的指導老師都是王偉忠，她回憶當時經常被罵的日子，打趣地說：「當年我們都活在暴君（王偉忠）的威嚴恐嚇之下。」於是兩人有著一起走過菜鳥時期的革命情感。

楊麗音認為可以一起出去玩、不會吵架或斷交的，才是真正的好朋友，一旁的許效舜便補充道：「像我們就沒吵過架。」許效舜解釋，他一直都很喜歡楊麗音，還有她善良的性格，兩人雖是沒有血緣關係的遠親，感情卻像真的親戚一樣好，因此當楊麗音在經歷人生最低落、非常想要小孩卻遲遲沒有緣分的時候，讓他相當心疼。

歷經那些年求子煎熬的楊麗音，如今否極泰來，淡淡表示：「畢竟那個年代沒有那麼好的急救，加上又在半夜，後來就還是失去了。」但當時許效舜半夜的一通電話給了楊麗音極大的安慰，他劈頭就問：「蕭婆音妳在幹嘛？有好好的嗎？」秒讓楊麗音崩潰大哭，接著許效舜也在電話中爆哭。楊麗音坦言當時她很抱歉，「因為我的事他哭成那樣，我就說我知道啦！我會勇敢的啦！哥哥你別再哭了好不好？」兩人之間深厚的好感情，宛如親兄妹。