北市首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」。圖為名陽匍農園。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

為推廣休閒農業，北市24日於花博爭艷館啟用「台北市休閒農業旅遊服務中心」，全台首創以農業旅遊為主的空間，串聯台北市3個休閒農業區、11個休閒農場、21家「特色農業旅遊場域認證」，北市產發局長林崇傑表示，此空間除了可辦論壇、展售會等，也能獲得休閒農業旅遊資訊，盼變成台灣休閒農業推廣平台。

林崇傑表示，北市8年來注重休閒農業發展，在柯市長任內推動完成「白石湖休閒農業區」、「貓空休閒農業區」及「竹子湖休閒農業區」等3處休閒農業區，也有11家休閒農場，並鼓勵農場申請特色農業旅遊場域認證，至今已有21家取得。

林崇傑也說，這幾年針對貓空、關渡、南港地區，規畫特色休閒旅遊，像木柵農會協助推動「茶山塾」品牌，讓休閒農業成為一種風尚，花了近2年規畫的硬體空間除了可辦論壇、展售會等，也能獲得北市30條自由行路線資訊，與預約全台灣700多條休閒農業旅遊，盼變成台灣休閒農業推廣平台。

產發局指出，「台北市休閒農業旅遊服務中心」位於圓山花博園區，離捷運圓山站步行約三分鐘，之後會不定期舉辦農遊推介會、課程、分享會與體驗活動等，也可結合農民市集與花博綠屋頂智慧農場，一同串連展現北市農業之美。

產發局表示，除了提供農遊諮詢、遊程銷售、農產展售等，更能線上購買全台農業旅遊產品，成為農場與旅行業向民眾推廣的窗口，進而帶動在地農業相關產業，實踐農遊觀光最大效能，有望成為全國整合性與便利性最好的農業據點。