大S昨(23日)將汪小菲心心念念的床墊歸還到S Hotel，當天傍晚飯店也直播，公開床墊銷毀的過程，不過卻被發現床墊不是要價近千萬的「海斯騰」，而是市價約10萬的英國品牌，遭質疑是狸貓換太子，對此，大S經紀人也回應了。

之前張蘭直播時，透露床墊是汪小菲根據大S脊椎、腰部量身訂製，因為她提到是世界頂級大牌，加上床墊價值200萬，雖未說明是人民幣或台幣，但也被推敲出是Hästens海絲騰這品牌的床墊，不過昨天銷毀時，卻被發現是英國品牌SLEEPEEZEE席俐斯。

對此，大S經紀人回應，「送去的就是大家關心的那張床，熙媛對床的品牌、價值從不在意」，並表示床當初不是她買的，自然不會知道品牌，「到底是誰說熙媛家的床就是海斯騰這品牌，我也很納悶」，表示就是直接把家裡的床搬到S Hotel「我們只是物歸原主」，對於床墊引起的紛爭，經紀人很無奈，「竟然因此被說成狸貓換太子，不就是一張床墊，至於嗎？」

汪小菲近來因為沒履行離婚協議、支付生活費，遭大S向法院聲請強制執行，因而情緒失控爆走槓上大S，還波及小S夫妻和其家人，讓大S也忍不住發聲明，強調「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。」