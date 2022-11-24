土耳其媒體報導，自製5代機TF-X的首架原型機，已進入 土耳其航太工業(TAI) 工廠的總組裝台上，已看出戰機的外型。不過土耳其沒有說明最關鍵的引擎，是否已有著落。

防衛部落格(Defense Blog)報導，土耳其自製戰機計畫被稱為 MMU（Milli Muharip Ucak,意為「國造戰鬥機」），於2010年提出，2016年與TAI公司簽定開發計畫的主要合約。

TF-X具有內部彈艙，在分類上可列為5代機。(圖/TAI)

原型機的第1部分在11月完成，也就是媒體所披露的部分，接下來是飛航操作系統的安裝，以引航電、座艙控制和引擎部分。土耳其航太計畫在2023年能離開組裝台。

TF-X是土耳其的下一代戰機，將與現役的F-16等其他戰機一起相互配合，服役之後至少維持到 2070 年代。它是一種雙引擎的重型戰機，外型類似F-22，設有內部彈艙，既能執签空對空任務，也能攜帶對地武器，兼顧空對地任務。

2018年，TAI與美國通用電機公司簽定F110-GE-132引擎的出口合約，做為TF- X戰機的動力。F110引擎相當暢銷，應用在F-15、F-16戰機身上，推力達到3.25萬磅。

然而由於土耳其執意引進俄羅斯S-400防空系統，美國在勸導多次無果後，決定懲罰土耳其，包括將土耳其踢出F-35生產供仕應鏈，也取消所有的軍購，包括F-16的再採購，以及F110引擎的出口。

"ANADOLU KARTALI" Son Montaj Hattında!



💢Milli Muharip Uçak'ın son montaj hattına alınan prototipinin görüntüleri, ilk kez paylaşıldı — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) November 23, 2022

目前航空引擎公司的「四天王」分別是通用電機(General Electric)、普惠(Pratt & Whitney)、勞斯萊斯(Rolls-Royce)，以及俄羅斯土星科研，其中美國能影響通用、普惠、勞斯萊斯。

土耳其也希望自製引擎，他們成立國營公司(TRMotor)來研發，但是沒有技術指導的情況自行開發，是相當困難的。