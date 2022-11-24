儘管下半年以來房市不利因素接踵而來，不過建商開價，還是持續追高。最新調查指出，雙北市預售新案開價驚驚漲，持續突破天花板，其中新北市新店、三重，已朝向每坪8字頭開出，桃園青埔特區、竹縣竹北縣治三期，也有新案挑戰7字頭價位。

住展雜誌今（24）日公布最新調查指出，下半年以來，受全球經濟展望下修、央行升息、九合一大選，以及股市動盪等因素影響，國內房市人氣、買氣逐步走弱。市場上因而出現部分小型建商調降預售建案開價，可同時間，也有不少建案以超高開價進場銷售。

住展雜誌統計，下半年北台灣有多個新建案開價改寫區域新高，如新北市新店、三重出現開價8字頭新案，在桃園青埔特區和竹縣竹北縣治三期，各有新案挑戰7字頭價位。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，觀察天價建案可發現，能在競爭激烈的房市重點推案區，推出高價新案的業者，多屬於中大型建商，而建案本身的基地條件也多具有優勢，導致業者不願輕易在價格上退讓。

住展雜誌統計資料顯示，下半年北市高價案出現於北投士林科技園區。北士科因土地取得成本相對高且品牌建商推案集中，新案開價達三位數在業界預料當中，「國泰雍萃」則以132.5萬元／坪的平均開價，成為區內價位天花板。

新北市方面，也有不少重劃區迎來開價創高建案。三重的捷運三重站周邊，出現刷新三重全區高價紀錄的「家泰豐和」，平均開價達8字頭。

桃園小檜溪重劃區、中壢青埔特區，以及蘆竹A10重劃區，都有新案價位開創歷史新高，楊梅、觀音的大樓案價位也拔高中。其中開價最驚人的，屬青埔特區、青塘園周邊的成屋新案「玖都美術花園」，平均開價達70萬元／坪。

新竹縣市則是蛋黃、蛋白，甚至蛋殼區的價位都創歷史新高，如竹北高鐵特區、縣治三期相繼出現7字頭開價新案，寶山造鎮案開價5字頭，芎林新面孔攀上4字頭，湖口和新埔不遑多讓，新案開價皆見3字頭。

不過成采錡指出，最近受景氣變化影響，買賣雙方對價格的認知，正逐步擴大中，若高價案的產品規劃優勢不夠明顯，容易成為競爭對手的最強助攻，使鄰近個案能以「相對低價」拉高銷量。