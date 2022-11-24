重機雙載"沒戴安全帽" 閃車自摔遭"爆頭"亡│中視新聞 20221124

昨(23)日下午雲林北港發生一起死亡車禍，有輛要左轉的大貨車與1輛雙載直行的重機發生車禍，重機騎士與後坐乘客皆因未戴安全帽，2人頭部受到重創送醫不治，據悉，身亡的騎士為萬華青山宮知名顧問，有「一代廟會傳奇」之稱，其擔任廟會禮生的妻子接到車禍噩耗後，也在限動PO出「親自幫最愛的人放棄急救，真的真的好痛」，感到悲痛萬分。

陳男妻子接到丈夫的噩耗悲慟不已，也在IG留下限時動態，她先表示要讓丈夫的臉書貼文「停在我和你開心的樣子」，她還寫下「我不敢睡，怕夢到祢，祢在那有想我們？」、「這夜好難熬，好難好難，不敢想回去的每個夜晚怎麼熬，看著兩個小孩在身邊，稍微有個安全感，我真的好想跟你走，真的，但你不希望看到我難過，我會堅強，請大家好好珍惜身邊的人，永遠不知道下一秒會發生事，親自幫最愛的人放棄急救，真的真的好痛啊！」，最後再寫下「老公，我們要回家了，要跟好喔」。

陳姓男子23日騎乘重機搭載友人，行經雲林縣北港鎮一處交叉路口，遭大貨車輾斃。（警方提供）

另外，陳妻的臉書也可見失去最深愛老公的悲痛，她寫著「如果這幾天看到我痛哭，就讓我哭，別叫我不要哭，我沒辦法不哭，如果不哭，我壓抑會想不開，祂是我的摯愛」；陳妻許多的好友也在留言處為她加油打氣，節哀順變。

這場車禍事故的發生，警方表示，騎著重機雙載的陳男因直行，閃避不及要左轉的大貨車，2車相撞後因為都沒有戴安全帽，陳男後座乘客頭部受到重創，送醫後不治。

北港分局表示，鑑於嚴重車禍事故與重大交通違規有正相關，尤其闖紅燈、超速搶快、酒駕、違規轉向等行為易造成重大事故，警方將加強取締超速、闖紅燈、酒駕等重大違規行為，也呼籲用人應有防衛駕駛觀念，以保障自身與其他用路人安全。

北市萬華區青山宮陳姓顧問昨(23)日在雲林發生死亡車禍，其擔任禮生的妻子也在IG、臉書上表達不捨。（翻攝自陳妻臉書、IG）

陳姓男子23日騎乘重機搭載友人，行經雲林縣北港鎮一處交叉路口，遭大貨車輾斃。（警方提供）

陳姓男子23日騎乘重機搭載友人，行經雲林縣北港鎮一處交叉路口，遭大貨車輾斃。（警方提供）

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