近期大陸政府推出一系列救房市政策，工商銀行與萬科集團、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業和金輝集團等12家全國性房地產企業，於24日以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達人民幣（下同）6,550億元。

中國人民銀行和銀保監會11日推出金融16條措施，內容涉及開發貸款等方面。兩部門21日召開全國性商業銀行信貸工作座談會強調，人行將向六家商業銀行推出2,000億元「保交樓」貸款支持計畫。

陸媒引述消息人士24日收盤後報導，工商銀行與12家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6,550億元。

根據合作協議，工商銀行將圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目併購融資、租賃住房融資、保函置換預售監管資金、債券承銷與投資等業務領域，與相關房企集團展開全方位合作，滿足企業合理融資需求。

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