工研院今年榮獲人力資源領域最具代表性獎項「2022國家人才發展獎－機關(構)團體獎」，在人才發展與訓練品質上備受肯定，是政府、業界人才培育的好夥伴。

工研院副總暨產業學院執行長周怡君表示，「國家人才發展獎」由勞動部主辦，是國內人力資源領域官方最高獎項，強調重視全方位人才發展，此次獲獎肯定工研院扮演國家人才發展智庫之角色，為國家培養關鍵性策略人才的成果。周怡君指出，科技產業發展變化迅速，產業界人士必須以最迅速的方式掌握新趨勢發展，工研院長期深耕人才培育，運用大數據資料快速掌握人才技能需求及職業變化情形，搭配工研院「2030技術策略與藍圖」，預測產業未來人力所需，提前部署關鍵人才。

近年因應全球能源永續及產業發展變化，工研院首創電網學校與淨零永續學校，整合院內豐沛多元的跨領域研發能量，連結國際最新技術及產業所需之先進學程，網羅產業界菁英師資，提供最具市場潛力的技術課程，讓相關議題的知識快速擴散至產業，為國家培養關鍵性策略人才，幫助產業永續經營。