大陸央視新聞24日報導，江蘇省無錫市中級人民法院24日一審公開宣判，前中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波受賄5464萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣2兆3768萬元）一案；被告依受賄罪判處有期徒刑14年，併科罰金500萬元，對彭波受賄所得財物及孳息予以追繳，上繳國庫。彭波當庭表示服從法院判決，不上訴。

判決指出，2006年至2018年，被告彭波利用擔任大陸中央外宣辦網路新聞宣傳局副局長、網路新聞協調局局長、網路新聞應急事務局局長、國家網信辦專職副主任、中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在促成訴訟和解、拓展網路業務、網路資訊管理、違規辦理土地轉讓手續等方面謀取利益，直接或者通過親屬，非法收受他人財物共計價值5464萬餘元。

無錫市中級人民法院認為，被告彭波身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益；利用職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，其行為構成受賄罪。

彭波受賄數額特別巨大，鑒於其到案後主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，如實供述其他受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。