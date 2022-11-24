小島大歌圓滿結束120天歐美巡演。（小島大歌工作室提供）

「南島音樂串連計畫」小島大歌2022年以專輯《我們的島》本週傳出獲選中華音樂人交流協會的「年度十大專輯」喜訊，而日前小島大歌圓滿結束120天的歐美巡演，宣布回到台灣展開《我們的島》專輯巡迴，堪稱喜上加喜！有趣的是，歐美巡演旅途發生許多趣事，戴曉君分享對紐約最深刻的印象，是同行中擅長將廢物製作成樂器的模里西斯環保音樂家 Kan ，一次走去看表演路上，看見公園滿是垃圾和酒瓶時，戴曉君當下開玩笑對Kan說：「紐約街頭好多樂器。」2人不約而同笑出聲。

戴曉君隨小島大歌前往各地巡演，在歐美演出時交了不少朋友，而在紐約時一度想去派對走訪，但一到現場卻因為看到大家沒戴口罩，擔心染疫影響後續演出而打退堂鼓，乾脆買宵夜回家吃，可惜表示希望下次再訪。小島大歌日前圓滿結束長達120天的歐美巡演，團隊因此培養出超越家人的默契，在台上一對到眼就能即興演出，也是此行收獲之一。

小島大歌23日發表由戴曉君創作的單曲〈Madjadjumak 彼此找到〉， MV於8個不同島國遠端拍攝，從屏東牡丹的山，跨越馬達加斯加、模里西斯、大溪地、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭、復活節島、馬紹爾群島，和台東的海；透過河流、海洋及歌聲的串連，呈現「彼此找到」的單曲精神，戴曉君表示：「每次站在舞台上，還是為我們的凝聚感動，我們從來不只是做音樂，我們彼此找到了一個家。」