立法司法及法制委員會今邀法務部長蔡清祥與司法院副秘書長黃麟倫列席備詢，立委江永昌質詢時表示問及，數位資產應不應財產申報？蔡清祥則回應，應該要申報，才符合陽光四法的規範。

江永昌表示，他與其他立委都曾問過監察院，公職人員財產申報是否包含數位資產的議題，監察院的回應是「應該要」，但法務部回應監察院跟廉政署的公文，竟然是說數位資產不用申報，跟蔡清祥的回應不同。

江永昌指出，財產申報是公務人員的義務，但沒想到法務部卻以「難以追查」當成不用申報數位資產的理由，難以令人理解；難道家裡的骨董、字畫、珠寶，難以追查為由不申報嗎？按理說，應該是越難追查越要課與申報義務才對吧？

江永昌直言，昨蔡清祥強調毒駕、貪瀆零容忍，但法務部的又讓公務員不用申報數位資產，恐淪貪瀆溫床。江強調，洗錢防制已把數位資產納入，但法務部卻在財產申報上排除數位資產，「公文要不要重新發」？

蔡清祥表示，他非常同意江永昌的看法，不管甚麼樣的財產，包括數位資產，都應該要申報，絕對不能因為難以核實就說不用申報，才符合陽光四法的規範，他回去會再看一看該公文，這樣的見解需要檢討，但原則性承諾，數位資產要進行公職人員財產申報。