中國外交部發言人毛寧24日主持例行記者會。澎湃新聞提問，近日美中公共事務協會和美國乒乓球協會在紐約舉辦了紀念中美「乒乓外交」50周年紀念活動，中國駐美大使秦剛訪問了猶他州的學校。中美元首峇里島會晤之後，中美人文交流是否會出現「回暖」。毛寧回應，中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

毛寧表示，中美人文交流十分重要，要鼓勵擴大兩國各領域人員交往，這是中美兩國元首在峇里島會晤時達成的重要共識。注意到，曾參與中美乒乓外交的美國運動員在活動中表示，希望人們交流和民間往來繼續為兩國關係發展增添正能量。

猶他州楊百翰大學藝術團團員也表示，與中國和中國人民之間不斷延續的友誼已經成為生命中最珍貴的部分。無論世界發生什麼，無論中美關係遇到什麼情況，人們總會記得愛和友誼，這份誠摯的情誼確實令人動容。

毛寧指出，中美歷史文化、社會制度、發展道路不同，但這不是兩國人民相互信任、構築友誼的障礙，更不是中美關係發展的障礙。中方願同美方一道努力落實好兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，促進人文交流和民間往來，為兩國關係健康穩定發展築牢民意基礎。